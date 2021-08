Stanno tutti bene e per fortuna possono raccontare una disavventura difficile da dimenticare. Tanto spavento ma nessuna conseguenza fisica per i 9 naufraghi dell’imbarcazione privata da diporto che stamattina 14 agosto è andata in fiamme a circa 2 miglia dalle Isole Tremiti.

Per cause da accertare sono esplosi i serbatoi del motoscafo da 9 metri che trasportava 9 persone, costrette a tuffarsi in acqua e a portarsi in salvo grazie a un canotto di salvataggio in dotazione all’imbarcazione. Il successivo intervento della Capitaneria di porto di Termoli insieme alla Delegazione di spiaggia della Guardia Costiera delle isole Tremiti ha fatto il resto garantendo il rientro sulla terraferma dei 9 naufraghi e proseguendo nelle attività di messa in sicurezza del natante.

Dopo circa tre ore di lavoro i mezzi della Guardia Costiera hanno fatto ritorno all’isola di San Domino, dove era stata attivata anche un’ambulanza del 118.

Purtroppo l’imbarcazione è andata completamente distrutta ed è affondata. Notevole quindi il danno economico per il titolare dell’imbarcazione ma come detto tutti i protagonisti sono usciti illesi da questo sfortunato episodio.