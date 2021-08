Rotello, festa patronale di San Donato: il programma

Con fede, devozione e preghiera la comunità di Rotello rinnova la festa patronale in onore di San Donato. Il programma del 7 agosto 2021 è il seguente: alle 8 ingresso al paese dei pellegrini in via G. Marconi; alle 9 santa messa del pellegrino; alle 10.30 solenne celebrazione pontificale di San Donato; alle 11.30 tradizionale processione per le vie cittadine con la statua di San Donato accompagnata dalla banda musicale. Alle 21.30 concerto bandistico lungo le vie del borgo; alle 24 spettacolo pirotecnico.

Altri appuntamenti: il 2 agosto, alle 21.30, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, concerto di musica sacra. Il 4 agosto, alle 21, Katia & the Hammers in Largo 6 agosto.

Il 5 agosto, alle 21, complesso musicale “Cantina Sociale” in Largo 6 agosto; il 6 agosto, alle 21, spettacolo circense e artisti di strada. A cura del parroco don Marco Colonna e del Comitato feste.