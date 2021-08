Rotaract Campobasso, a fine agosto il torneo di padel per sostenere l’Airc

Il Rotaract Club Campobasso organizza la seconda edizione del Torneo di Padel “Uno Smash per l’AIRC”: il ricavato dell’evento sarà devoluto al Service 2090 per AIRC, per contribuire alla causa della ricerca contro il cancro.

L’evento si terrà il 28 agosto dalle 17 al “Centro Sportivo La Baita”, sulla Strada Provinciale per Mirabello s.n.c. a Ferrazzano.

Il torneo si svolgerà secondo una formula fast, gironi e poi eliminazione diretta, con 3 partite garantite a squadra; ciascuna partita sarà di 1 set a 6 game.

La quota di partecipazione, pari a 30 euro per squadra, comprende una maglietta dedicata a partecipante, acqua e pizza. Saranno messi in palio vari premi offerti dai nostri sponsor, che ringraziamo per il supporto: Hedonè Medical, Rental Print, Ottica Della Valle, Pietro Fatica – Unieuro, GF Elettronica, Acqua Molisia, Granaio Molisano, Pizzando, Ranallo Grandi Eventi, Glam, Maestro Sport, Farmacia Sant’Anna.

Sarà richiesto il rispetto della normativa Anti Covid-19, ed in particolare il possesso di Green Pass per l’accesso agli spogliatoi. Per info e prenotazioni: Pasquale: 3922481574 e Fabio: 3286816013.