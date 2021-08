Roghi anche nelle aree interne: a fuoco bosco vicino alle Quercigliole e a Tufara

Guglionesi

Lo chef Bobo racconta l'inferno di fuoco che ha investito il ristorante, mentre si attende ancora l'Enel per ripristinare la fornitura elettrica in tilt a causa dei pali carbonizzati. Trasferita in un centro specializzato la giovane donna che ieri è rimasta ustionata alla schiena mentre cercava di portare in salvo l'auto trasformata in una torcia, dalla quale è riuscita a fuggire in extremis.