Ristori post incendi, Confprofessioni: “Bisogna far presto, è una emergenza”

Anche Confprofessioni Molise si unisce all’appello per i ristori immediati post incendi. Il suo presidente Ricciardi ha parlato di una vera e propria emergenza Basso Molise che richiede interventi economici certi e rapidi.

“Un patrimonio distrutto, perduto inesorabilmente – ha commentato il presidente di Confprofessioni Molise, Riccardo Ricciardi – Flora e fauna cancellati dagli incendi. Per ripristinare i luoghi probabilmente servirà un lavoro immane. Ed è per questo, per rivedere un giorno quel polmone verde ripopolato da animali, serve un intervento mirato. Urgono risorse immediate. Perché si tratta di uno stato di emergenza che ha inferto pure un grosso colpo all’economia locale. Che quindi la politica, quella che può, scenda in campo e si attivi perché tutto non resti ancora una ferita aperta, come troppo spesso accaduto. Che sia la tempestività, per una volta, a dominare per il bene del territorio e dell’ambiente. Quell’ambiente che Confprofessioni Molise ha sempre raccomandato venisse protetto”.