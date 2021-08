Riprendono il 29 agosto dal Museo ‘Macte’ di Termoli le attività dell’Asd ‘Il Valore’, associazione sportiva la cui attività principale è il trekking inteso come “cammino lento ovvero un’attività motoria semplice, alla portata di tutti”, spiegano dalla stessa associazione. “Lo scopo principale è quello di coinvolgere l’intera famiglia, creando occasioni di condivisione sia a livello di tempo che di esperienze. Volta alla scoperta del Molise dei luoghi, dei parchi archeologici, dei musei, delle attrazioni, oltre che naturalistiche anche artistico culturali”.

Nata del gennaio del 2018, l’associazione annovera numerose attività di cammino svolte in differenti contesti: dalla montagna ai laghi, dalla costa ai centri urbani (tutte consultabili sui vari canali social dell’Associazione). Tra le più importanti, si ricorda la corsa podistica del 2019, la Festa di Primavera con convegno medico-scientifico, Trekking notturno a Roma, due giorni al parco archeologico di Paestum. “Insomma, ci vorrebbe un po’ di tempo per elencarle tutte”, aggiungono dall’associazione.

L’attività del 29 segna la ripartenza dopo lo stop dettato dalla pandemia. Dopo un anno e mezzo di inattività, finalmente si torna a programmare.

“La nostra idea è quella di coinvolgere gli associati, un gruppo di circa 25 partecipanti che seguiranno un percorso di trekking naturalistico, all’interno del nostro Parco, una passeggiata che prevede la tappa conclusiva proprio al Museo Macte di Termoli”. L’iniziativa, concordata con la direttrice del Museo Caterina Riva, si svolgerà domenica 29 agosto dalle 16 alle 17. 30.

“L’intento – spiegano da ‘Il Valore’ è, oltre che riprendere l’attività motoria anche quello di inserire in questo cammino e nei prossimi che seguiranno delle importanti tappe di interesse artistico culturale. Nessuna delle persone partecipanti, è mai stato in visita al Macte, molti non ne conoscono neppure la realtà e l’importanza di tale luogo”. Per questo, spiega la professoressa Carla Di Pardo, “io e la presidente di ‘Valore’, Cinzia Vizzarri, vorremmo unire il percorso naturalistico a quello artistico culturale. Abbiamo così pensato, in accordo con la Direttrice del Museo Caterina Riva di andare domenica 29 agosto, dalle 16 alle ore 17,30 prima che alle ore 19 inizi il finissage della mostra e proclamazione dei vincitori della Sezione Arti Visive e della Sezione Architettura e Design”.

La seconda tappa sarà l’11 Settembre a Casacalenda: “Coglieremo l’occasione per visitare il Museo MAACK ,il Museo a cielo aperto, di Arte Contemporanea, presente in Molise, dove ad attenderci ci sarà il direttore, l’architetto Massimo Palumbo”.