Riccia rappresenterà il Molise alla trasmissione “Il borgo dei borghi 2022”

“Siamo molto felici ed orgogliosi di comunicare che il nostro paese è stato selezionato per rappresentare il Molise alla nona edizione della trasmissione Il borgo dei borghi 2022”. Ad annunciarlo è il sindaco Pietro Testa che non nasconde la sua soddisfazione per la partecipazione del paese al programma della Rai condotto da Camila Raznovich.

Le riprese inizieranno il prossimo 31 agosto. Mentre nei giorni scorsi la produzione ha fornito istruzioni e direttive ai rappresentanti del Municipio riccese rispetto ai tempi e al format della trasmissione.

“Negli anni scorsi – spiegano dall’amministrazione in una nota – ci si è molto impegnati affinché Riccia potesse avere la giusta visibilità e conoscenza in merito alle sue bellezze architettoniche, artistiche, paesaggistiche o legate alle nostre più sentite tradizioni popolari. E’ stato realizzato nel 2019 il cortometraggio “Riccia bellezza tra le pagine della storia” che ha moltissime visualizzazioni sul canale Youtube del comune, è stata promossa la partecipazione ad un documentario sui castelli del Fortore andato in onda nel programma Rai “Geo” dell’anno scorso, si è anche lavorato per inserire gli edifici comunali del “Borgo del Benessere” in un circuito di albergo diffuso volto ai servizi turistici e della terza età.

L’essere stati scelti per prendere parte a questa sfida che vede interessati altri 19 “borghi” italiani rappresentativi di altrettante regioni è, crediamo, un importante traguardo raggiunto e un’opportunità per tutta la collettività”.

Sarà possibile sostenere Riccia attraverso il voto popolare. “Ribadiamo la rilevanza di partecipare a questa iniziativa, di rappresentare il Molise, in una vetrina di gran pregio che ci permetterà di farci conoscere, ancora una volta, a livello nazionale e internazionale”, conclude il primo cittadino.