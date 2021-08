Rally del Molise, Nicola Rivellino timbra un ottimo quarto posto di classe

È stato il Rally del Molise numero cinque vinto da Giuseppe Testa, un vero record. Ma ci sono stati altri risultati lusinghieri da parte di piloti molisani. Come Nicola Rivellino, che sulla sua Peugeot 106 ha timbrato un ottimo quarto posto di classe. Ricordiamo che l’evento era valido anche come trofeo ‘Giuseppe Matteo’, nonché quale appuntamento di settima zona della ‘Coppa Rally Aci Sport’.

Una corsa caratterizzata dal maltempo: la pioggia a tratti incessante ha reso tutto più spettacolare ma anche complicato, dunque i risultati vanno letti anche in questa direzione. Prove speciali a tutto gas, in cui l’abilità di Rivellino è venuta fuori, come l’esperienza in certi tipi di competizioni.

La macchina è supportata dagli sponsor La Molisana, Albanese, Di Biase e Albanese.

Bisogna aggiungere che è da considerare rilevante anche il numero di equipaggi che hanno completato la prova: 51 sui 61 allineatisi al via. Forti dei positivi riscontri di quest’edizione, gli organizzatori ora sono ampiamente proiettati sull’edizione 2022 con la volontà di rendere ancora più saldi i punti di forza e far salire ulteriormente il livello qualitativo della manifestazione.