Quali sono i paesi in cui un programmatore riesce a guadagnare di più?

Lo stipendio è uno degli aspetti da prendere in considerazione se si è alla ricerca del lavoro giusto. Qualsiasi aspirante coder che sta valutando la fattibilità di un percorso che possa garantirgli un’occupazione nel breve periodo è ovviamente interessato anche a quanto guadagna un programmatore alle prime armi e se la progressione salariale col passare degli anni sia vantaggiosa ed eventualmente con quale tipo di specializzazione. E capire quali siano le differenze di stipendio tra le varie nazioni permette di fare delle scelte mirate anche al trasferimento laddove operare in questo settore risulti più remunerativo.

Ma prima di tutto è bene concentrarsi sulla propria preparazione, perché per provare a giocarsi le proprie carte in questo ambito occorre avere delle basi tecniche solide e una voglia di aggiornarsi costante. Un buon modo per riuscirci è quello di rivolgersi ad aulab, un’azienda che opera da tempo nell’ambito della formazione informatica che in 3 mesi, grazie al suo corso intensivo Hackademy, permette agli studenti di ottenere una preparazione teorica e pratica spendibile sin da subito nel mondo del lavoro.

Stati Uniti davanti a tutti e il caso dell’est europeo

Non è certo una sorpresa se gli Stati Uniti si piazzano al primo posto tra i paesi in cui i coder vengono pagati di più. Gli States sono tallonati da paesi europei come la Svizzera, la Danimarca, e la Norvegia, mentre al quinto posto troviamo Israele. In questi paesi, caratterizzati da un costo della vita piuttosto elevato e da stipendi che tendono ad essere più corposi anche in altri ambiti, gli specialisti della programmazione più dotati e con una preparazione a tutto tondo, riescono a trovare un impiego all’interno di aziende di primo livello senza troppi problemi. Per questo motivo, una volta superato lo scoglio della lingua, l’idea di trasferirsi a quelle latitudini non è assolutamente da scartare.

Diverso invece è il discorso che possiamo fare sulla gran parte dei paesi dell’est europeo, che invece risultano particolarmente attraenti per le start-up e per chi vuole esternalizzare la propria attività per ridurre in maniera decisa il costo del lavoro. Questo perché in paesi come Ungheria, Polonia, Ucraina, sino ad arrivare agli stati baltici, l’offerta di prospetti altamente qualificati è particolarmente alta, con salari che se paragonati a quelli visti in precedenza risultano decisamente vantaggiosi. Questo aspetto negli ultimi anni ha attirato l’attenzione di un numero sempre crescente di multinazionali con una delocalizzazione molto conveniente che a livello pratico non ha di fatto comportato alcun tipo di impatto negativo.

Perché un programmatore di un paese dell’est europeo guadagna di meno?

Spesso si tende a pensare che un servizio che costa meno sia di qualità inferiore, e in alcune situazioni questo corrisponde alla realtà. Non è certo il caso dei programmatori dell’est europeo, visto che in termini operativi il loro apporto è senz’altro di alto livello. Ma allora perché il loro stipendio risulta quasi dimezzato rispetto a quello che guadagna un coder a stelle e strisce?

I fattori che influenzano questo aspetto sono legati al costo della vita, alla richiesta dei mercati locali per questo tipo di professionisti e in parte anche alla loro specializzazione.

Basta dare un’occhiata a quanto costano la previdenza sociale e i generi alimentari negli Stati Uniti e a queli sono invece le voci di spesa negli stessi ambiti in Polonia, per prendere un paese a caso. Le differenze sono sostanziali e a queste deve essere aggiunto un sistema di tassazione particolarmente sfavorevole per aziende in grado di produrre guadagni particolarmente elevati.

Certo, il poter avere un programmatore in-house comporta dei vantaggi in termini di gestione del rapporto di lavoro che non può essere paragonato a uno di tipo virtuale, ma questo tipo di outsourcing ha indubbi vantaggi, soprattutto per le aziende di grosse dimensioni.