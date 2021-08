‘Pagamento solo in contanti, Pos fuori servizio‘. Stanchi delle continue lamentele dell’utenza gli operatori del centro unico di prenotazioni dell’ospedale Cardarelli di Campobasso hanno preferito stampare e affiggere in bella mostra sulla vetrata dello sportello l’avviso.

“E’ una situazione che va avanti da marzo – ci riferisce un operatore – non sappiamo quale sia la ragione: abbiamo due terminali di pagamento ma sono entrambi disattivati”.

Foto 2 di 2



Un disagio importante per chi ha bisogno di prenotare visite o esami poiché capita talvolta che anche l’unico sportello bancomat, che si trova sempre nel salone di ingresso del Cardarelli, sia fuori servizio o non munito di contanti.

Il disservizio non è stato in pratica risolto nonostante le ripetute segnalazioni che vi abbiamo riferito anche lo scorso maggio. Lamentele arrivate sempre dal nosocomio del capoluogo e che hanno fatto seguito alle stesse problematiche riscontrate al San Timoteo di Termoli. L’attesa semplificazione delle procedure per prenotare visite ed esami medici non è stata dunque ancora raggiunta nonostante un bando di gara per la realizzazione di un sistema regionale omogeneo di gestione delle agende e delle prenotazioni sanitarie (CUP unico Regione Molise).

Infine, dallo scorso anno è entrata in vigore una norma (contenuta nella legge di Bilancio 2020) che ha cambiato il metodo di pagamento di legge per fruire della detrazione delle spese sanitarie che vengono rimborsate solo se si utilizzano sistemi di pagamento tracciabili come bancomat o carta di credito.