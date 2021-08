Porta il cavallo a fare il bagno col calesse: bambini in visibilio, sconcerto tra gli adulti

Non è certo usuale vedere in mezzo al mare un cavallo. Eppure questa mattina, mercoledì 11 agosto, è quello che si sono trovati davanti i bagnanti che stavano trascorrendo qualche ora di mare in spiaggia nella zona di Rio Vivo, a Termoli. E più precisamente a Baia Paradiso, l’angolo di relax, perfezione, silenzio totale nella zona più a sud del lungomare sud della cittadina.

Lì, stamattina, in una delle giornate che si prospettano tra le più calde dell’estate, bambini e adulti si sono trovati davanti un esemplare che attraversava il mare con un calesse. Il cavallo si è rigenerato in acqua, spingendosi un po’ al largo grazie alla bassa marea.

Impossibile per i bimbi non meravigliarsi alla vista del cavallo in acqua e come loro anche i più grandi che si sono ritrovati l’esemplare accanto mentre facevano il bagno. Subito immortalato dallo smartphone e pubblicato anche sui social. Ma se per i bimbi ha vinto l’innocenza e lo stupore, per gli adulti la scena è stata di tutt’altro gusto.

Quando alcuni bagnanti insieme al bagnino hanno detto all’uomo che avrebbero chiamato la Capitaneria di Porto a controllare e a verificare l’accaduto, hanno registrato la ferma decisione del proprietario di proseguire nella mattinata in acqua nonostante le regole non permettano agli animali di entrare in mare e finanche la derisione nei loro confronti.