Arriva la pioggia e la navetta per i lidi del lungomare nord di Termoli si fa attendere più del dovuto. Come già accaduto qualche settimana fa quando c’era stato maltempo sulla costa molisana, anche stamattina 28 agosto vengono segnalati disagi sul lungomare Cristoforo Colombo, dove le corse sono molto meno frequenti rispetto alla normalità.

La frequenza delle corse Infatti viene diminuita dalla GTM senza le dovute comunicazioni alla cittadinanza, né il Comune aveva avvisato di questa possibilità. Così oggi, nonostante il tempo incerto, c’è comunque qualcuno che ha bisogno della navetta per raggiungere il mare così da poter pranzare in uno degli stabilimenti balneari e al tempo stesso ci sono persone che hanno casa sul lungomare e vorrebbero raggiungere il centro cittadino senza dover prendere l’auto. Persone che hanno atteso oltre mezz’ora il passaggio della navetta Sun Bus stamane con inevitabili disagi dovuti principalmente alla mancata comunicazione del cambio di orari.

Furiosi i titolari di alcuni stabilimenti balneari. “Non si capisce in base a che criteri vengono ridotte le corse. Il turista deve affacciarsi alla finestra la mattina per capire se avrà l’autobus? Il Comune paga il servizio in base alle giornate o in base alle corse realizzate? Che tipo di accordo c’è e soprattutto che senso ha togliere un servizio preventivamente annunciato e che i turisti si aspettano di poter ricevere?” si domandano, evidentemente seccati per un disservizio del quale sono costretti a giustificarsi coi clienti.

A questo si aggiunge il fatto che proprio a metà di via Colombo, il cantiere edilizio dove sorgeva il ristorante Cian, con la pioggia delle scorse ore ha provocato un pantano di acqua e fango proprio nei pressi dei residence sul lungomare nord e a ridosso di uno dei parchimetri.

Transitare in quell’area non è così agevole in queste ore ed è evidente la difficoltà per chi si trova a dover fare il biglietto per il parcheggio e deve passare sul fango. Del disagio sono stati avvertiti sia i vigili urbani che il Comune ma attualmente non sono stati presi provvedimenti, a parte un cartello che indica i lavori in corso.