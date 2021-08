Pietracatella, inaugurata la casa di riposo intitolata a Monsignor Domenico Leccese

Una regione che ha uno dei tassi più alti di anzianità. Il Molise deve come e più delle altre zone d’Italia garantire servizi e supporto alle persone con qualche capello bianco in più. È un dovere civile e morale. Ecco perché inaugurazioni come quella di Pietracatella vanno sottolineate.

Nel centro fortorino l’altra sera, nella centrale piazza Santa Maria, è stata aperta ufficialmente la Casa protetta ‘Famiglia Monsignor Domenico Leccese’. C’erano il sindaco, Antonio Tomassone, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, l’assessore regionale alle Politiche sociali, Filomena Calenda, i sindaci dell’area del Fortore, oltre ai rappresentanti della Cooperativa sociale ‘Dialogo’, a Corinna Leccese, sorella del sacerdote, all’ex segretario Cgil Molise, Italo Stellon, intervenuto da remoto, e all’ex consigliere regionale, Nico Romagnuolo.

Una struttura resa possibile grazie al cofinanziamento, per i lavori di completamento, della Regione Molise e alle donazioni della famiglia Leccese, del sindacato e della Confindustria. Il complemento della struttura, come ha sottolineato il governatore, rappresenta un risultato importante per le istituzioni, ma soprattutto per i cittadini.

D’altronde, come si diceva, “il Molise è una regione a elevato tasso di anzianità. L’obiettivo, dunque, deve essere quello di garantire agli anziani e alle loro famiglie servizi di qualità, puntando, soprattutto, sul miglioramento e sul rafforzamento della rete dei servizi, a partire dal potenziamento della medicina territoriale. È, altresì, importante implementare e agevolare la fase dell’adeguamento e delle autorizzazioni, sulla base del Regolamento 1/2015. Vi è, poi, l’esigenza di andare maggiormente incontro alle necessità delle cooperative che operano nelle strutture, anche attraverso una revisione delle figure professionali” aggiunge Toma.

Gli fa eco l’assessore alle politiche sociali Calenda: “Un posto dove c’è accoglienza, assistenza, amore per le persone a noi più care a cui, purtroppo, spesso non possiamo donare tutto il tempo necessario che meritano. In questa casa di riposo c’è l’alternativa alla famiglia, la sicurezza, la custodia di ciò che a noi sta più a cuore punto di tutto quello che va preservato perché rappresenta le nostre origini, la nostra identità, la nostra storia. Congratulazioni a chi ha aperto un luogo che consente a tutti noi di custodire ciò che ci appartiene”.