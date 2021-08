Grande successo per il laboratorio creativo “Carta… che passione!” che si è svolto stamattina al lido La Lampara di Termoli, sul Lungomare Nord. Tanti bambini hanno ascoltato con interesse le regole da rispettare per fare una buona raccolta differenziata nelle proprie case e hanno partecipato con entusiasmo alla realizzazione di piccole opere d’arte realizzate con carta riciclata.

“L’entusiasmo dei bambini è travolgente – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Rita Colaci –, dobbiamo fare leva sulle energie e la voglia di fare che caratterizza le nuove generazioni e sentirci responsabili dell’orientamento che suggeriamo loro per la tutela e la salvaguardia del nostro ambiente. Come Amministrazione Comunale cerchiamo di fare del nostro meglio per sensibilizzare tutte le fasce d’età e per andare incontro alle esigenze dei cittadini”.

Ivana Cappella, Responsabile della Comunicazione della Rieco Sud, ha aggiunto: “La Rieco Sud è costantemente impegnata nel lavoro di sensibilizzazione ed educazione ambientale, rinnovandolo di volta in volta con iniziative rivolte non solo ai bambini ma anche ai ragazzi e agli adulti, attraverso i progetti nelle scuole, nei locali della movida e sui canali social. Naturalmente questo impegno della Rieco Sud non potrebbe essere tale senza il supporto di tutto l’Ufficio Ambiente del Comune di Termoli e in particolare della nostra Assessora Rita Colaci, che ci travolge letteralmente con il suo entusiasmo per le cause ambientali. Per l’evento di oggi vorrei ringraziare tutti i bambini che hanno partecipato contagiandoci con la loro allegria e Domenico Venditti, che ci ha ospitati nel suo bellissimo stabilimento balneare”.