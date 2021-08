Parte la due giorni campobassana dell’Aut Aut festival: ospiti Vera Gheno e Simonetta Tassinari

Parte la due giorni campobassana dell’Aut Aut Festival. A fare da cornice all’evento organizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso sarà la splendida piazzetta Palombo. In questo caratteristico angolo del centro storico si terranno due presentazioni letterarie.

Il 1° settembre appuntamento, alle ore 18. 30, con l’autrice Vera Gheno e con il suo libro “Trovare le parole”, mentre il il 2 settembre, sempre alle ore 18.30, sarà la volta della scrittrice Simonetta Tassinari che presenterà il suo libro “Il filosofo influencer”.

Vera Gheno, l’autrice ospite il 1° settembre, si occupa prevalentemente di comunicazione digitale; molti suoi interventi su giornali o riviste riguardano il sessismo e l’inclusività nella lingua italiana: in particolare, si batte perché nella comunicazione scritta, invece del maschile universale (che vuole che si usi la desinenza -i per i sostantivi indicanti gruppi di persone tra cui almeno un maschio), si usi lo schwa, che è gender neutral.

Simonetta Tassinari, protagonista dell’incontro del 2 settembre, è una professoressa di Storia e Filosofia nei licei. Ha insegnato “Laboratorio di didattica della filosofia” presso l’Università del Molise, è stata tutor universitario del TFA (Tirocinio Formativo Attivo), da anni coltiva la Psicologia relazionale, la Psicologia dell’età evolutiva, il counseling filosofico e la divulgazione filosofica per bambini e ragazzi. È l’animatrice di partecipati “Caffè filosofici” e tiene conferenze e presentazioni in tutta Italia. Ha pubblicato romanzi per Giunti, Meridiano zero e Corbaccio, testi di argomento storico e filosofico (tra gli altri, per Einaudi scuola) e il saggio “brillante” – sull’insegnamento della filosofia nelle scuole – La sorella di Schopenhauer era una escort (Corbaccio). Per Feltrinelli ha pubblicato nel 2019 “Il filosofo che c’è in te”, alla terza edizione e uscito in edizione speciale come supplemento al quotidiano “la Repubblica”; “S.O.S. filosofia. Le risposte dei filosofi ai ragazzi per affrontare le emergenze della vita”, rivolto agli adolescenti; “Il filosofo influencer. Togliersi i paraocchi e pensare con la propria testa” (2020); per Gribaudo “Instant Filosofia” (2020) e “Le 40 parole della filosofia” (2021).