Scene di quotidiana prevaricazione e abusi. La segnalazione arriva da via Lussemburgo a Petacciato, in una stradina che sfocia nel corso principale, viale Pietravalle. È da lì che giunge la protesta di una residente.

“Succede che a Petacciato si rimanga imprigionati nelle proprie abitazioni, a causa di parcheggi selvaggi di alcune persone, maleducate e dallo scarsissimo senso civico, che pensano di dover arrivare con l’auto fin sotto il luogo che vogliono raggiungere. Di posti auto e parcheggi ce sono davvero tanti, a Petacciato, basta fare una passeggiata e non necessariamente infilarsi sotto l’uscio di casa delle persone oppure bloccare il passaggio di auto poste all’interno di cancellate e ben evidenti.

Venerdì sera, 13 agosto, un uomo di giovane età ha volontariamente parcheggiato la propria auto bianca a ridosso di un cancello, bloccando per più di tre ore il passaggio dell’auto della donna e del suo bambino che avevano necessità di utilizzarla per delle urgenze piuttosto importanti.

Sono stati allertati, tramite chiamate, tutti ma nessuno aveva disponibilità di mezzi per intervenire -ed è comprensibile visto che siamo nel weekend di Ferragosto e gli impegni sono molteplici e sicuramente più pressanti -. Pertanto solo dopo che il maleducato guidatore ha terminato la sua passeggiata (o chiacchierata con gli amici) sul viale ha finalmente fatto ritorno, spostando l’auto limitandosi a farla scivolare di pochi metri lungo la discesa. Si, perché di posti ce n’erano diversi e molto meglio distribuiti, ma la scelta dell’approssimativo automobilista è ricaduta sulla cancellata del palazzo, nonostante avesse visto che la donna era appena rientrata (per sostare solo pochi minuti, intenta a prelevare da casa alcune cose), dileguandosi quindi in un batter d’occhio.

Una situazione vissuta come una forma di violenza privata perché nel caso di specie la parte colpita dell’incivile comportamento ha rischiato di non riuscire a partire o, comunque, arrivare in tempo ad un appuntamento urgente e molto importante per il figlio piccolo, fuori sede.

La cosa di cui si è più allibiti è il crescente senso di mancanza di senso civico che sembra regolare la vita di paese: una sorta di “Far West de noantri” perché pare che sia abitudine piuttosto consolidata (a detta di molti commentatori del gruppo dal quale è partita la richiesta di aiuto della donna)”.