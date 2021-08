Il successo sembrava cosa fatta ma al 90’ la Juve Stabia trova l’insperato pareggio. Secondo 2-2 di fila in amichevole per il Campobasso dopo quello colto con l’Avellino e ancora una volta prova molto incoraggiante.

I Lupi giocano un buon primo tempo, reagendo alla grande dopo lo svantaggio subito e la rimonta centrata con Rossetti e Candellori. Trame di gioco piacevoli, forma chiaramente precaria in questa fase ma idee già chiare. Su tutti Mattia Rossetti: il ‘falco’ è nettamente il più in forma. Ma bene anche Giunta a centrocampo e Candellori si conferma calciatore di categoria. Il numero 9 va a segno con un bolide sganciato nel momento migliore della Juve Stabia, passata poco prima con Tonucci di testa.

Poi il sorpasso, grazie ancora a Rossetti che pesca al centro dell’area Candellori che punisce il portiere in uscita strappando applausi dai circa 250 presenti. Una gestione di gara intelligente, fisionomia di squadra già definita. Emmausso fa intravedere qualità, del resto prenderà l’eredità pesante di Esposito.

Proprio il fantasista di San Martino in Pensilis nelle scorse ore ha ufficializzato il suo addio al Campobasso, non nascondendo un po’ di amarezza: “Sono sincero, forse meritavo qualcosina in più. Purtroppo il calcio è anche questo. È stato un anno fantastico con persone fantastiche, ho imparato tanto e per questo non finirò mai di ringraziarvi. Siete stati e sarete per sempre una famiglia per me. Avete perso un giocatore ma adesso avete un grande tifoso. Ringrazio società, giocatori, tifosi, staff e tutte le persone che hanno sempre creduto in me. Forza Lupo”.

Nella ripresa i rossoblù cambiano mezza squadra: in campo il neo attaccante Parigi, Tenkorang, Di Francesco oltre che Liguori e Vanzan e Raccichini. Le occasioni continuano a fioccare, sia sull’uno sia sull’altro fronte. E viene buttato nella mischia anche il difensore campobassano Magri, per lui ritorno dopo due anni.

Intanto, è stato formalizzato l’accordo tra il Campobasso e il Comune di Vinchiaturo: i rossoblù utilizzeranno il campo sportivo ‘Pietrangelo-Testa’ per lo svolgimento degli allenamenti della squadra. Questa la nota del sindaco Luigi Valente: “La scelta della dirigenza del Campobasso potrà dare al nostro territorio una positiva ricaduta in termini di immagine ma anche economica per le attività commerciali. Inoltre, il club potrà favorire interessanti interazioni con l’istituto scolastico di Vinchiaturo organizzando incontri dedicati per avvicinare i bambini al mondo sportivo e del calcio”.

Infine, è attesa per lunedì 9 agosto la presentazione dei calendari della Lega Pro.

IL TABELLINO

CAMPOBASSO 2

JUVE STABIA 2

CAMPOBASSO: Zamarion, Fabriani, Pace, Ladu, Sbardella, Dalmazzi, Giunta, Candellori, Rossetti, Emmausso, Vitali.

A disposizione: Raccichini, Martino, Vanzan, Magri, Tenkorang, De Biase, Di Francesco, Liguori, Parigi, Ciocca, Troiano, Mancini, Colombo, Martignetti.

ALL.: Mirko Cudini

JUVE STABIA: Sarri, Donati, Caldore, Berardocco, Tonucci, Troest, Stoppa, Scaccabarozzi, Della Pietra, Altobelli, Rizzo.

A disposizione: Lazzari, Esposito, Bubas, Oliva, Guarracino, Bentivegna.

ALL.: Walter Novellino

ARBITRO: Mirabella di Napoli.

Assistenti: Barbiero e Carrelli di Campobasso.

MARCATORI: 17’ Tonucci (J), 22’ Rossetti (C), 32’ Candellori (C), 90’ Tonucci (J).

Note: ammoniti Ladu, Magri (C). Presenti circa 250 spettatori.