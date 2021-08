Ombrellini ad uncinetto impreziosiscono il belvedere: atmosfera da favola a Oratino

Ci si aspetta quasi di vedere da un momento all’altro Mary Poppins scendere dal cielo col suo magico ombrello. Si respira un’atmosfera da favola sul belverde ‘Ugo Calise’ di Oratino dove da pochi giorni sono stati installati ombrellini ad uncinetto realizzati dalle abili e pazienti mani di alcune volenterose signore del paese che sorge a pochi chilometri da Campobasso e che da tempo è annoverato tra i borghi più belli d’Italia.

Basta alzare lo sguardo e ammirare i fili colorati e i decori originali che compongono i centrini posizionati su vecchi ombrelli inutilizzati e poi riciclati. Un’iniziativa dunque anche ecologica quella voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Roberto De Socio.

Anche Oratino ha da tempo scoperto il fascino senza tempo di un’antica arte manuale, quella dell’uncinetto, tenuta viva dal gruppo ‘Le stelle filanti’. “L’anno scorso le signore del paese hanno realizzato le stelle con l’uncinetto, quest’anno hanno deciso di realizzare questi splendidi ombrellini”, spiega il primo cittadino.

Ombrellini che dondolano in aria, sfiorati dal vento rendono più suggestivo uno dei luoghi simbolo del centro in provincia di Campobasso.

Le installazioni sono state inaugurate lo scorso 10 agosto, in occasione della notte di San Lorenzo. Oratino infatti ha aderito all’iniziativa promossa dall’Associazione dei Borghi più Belli d’Italia e denominata ‘Il Borgo dei desideri’. Uno dei momenti clou della manifestazione si è svolto proprio sul belvedere ‘Ugo Calise’ da cui si gode di un panorama mozzafiato e seduti sulle panchine si può godere del piacevole fresco: dunque, una ‘boccata d’ossigeno’ in questi giorni di afa e temperature record.

Già tante persone non hanno resistito al ‘richiamo’ e si sono recate in paese per scattare foto ricordo e selfie che, come di rito, sono stati postati sui social.

Gli ombrellini saranno in esposizione sul belvedere fino alla fine dell’estate e potranno essere ammirati dai visitatori che anche questa estate sono giunti a Oratino per visitare uno dei borghi più belli d’Italia. Una delle occasioni per vedere i centrini sono gli eventi dell’estate: anche quest’anno l’amministrazione comunale ha organizzato il ‘Mac’, il festival dedicato alla musica in programma i prossimi 18 e 19 agosto.