Ne sono decine, di taglie diverse: adulti e cuccioli. Scappano quando si accorgono della presenza di un uomo che li sta riprendendo dopo essere sceso dalla sua auto. Quindi si dileguano velocemente.

Il branco di cinghiali che continua a scorrazzare nelle campagne tra Petrella Tifernina e Matrice è stato avvistato nuovamente come dimostra il video che ha inviato alla redazione un nostro lettore. Le immagini documentano non solo i danni ai terreni, ma mette in luce anche un altro pericolo: gli ungulati sono vicinissimi alla carreggiata. E chi percorre quella strada rischia di fare incidente e di investire i grossi animali danneggiando quindi la propria vettura ma anche di farsi male.

L’emergenza è infinita: da mesi da più parti si sollecitano le istituzioni preposte ad intervenire. Anche perchè le ‘famiglie’ di cinghiali ormai vengono avvistate ovunque, tanto nei centri urbani (a Campobasso e Termoli ad esempio) quanto nelle campagne. Poco tempo fa Coldiretti ha stimato la presenza di 40mila ungulati nella nostra regione.

Qualche settimana fa proprio il sindaco di Petrella Tifernina Alessandro Amorosa aveva lanciato un appello scrivendo una lettera al prefetto di Campobasso Cappetta per chiedere al Governo l’invio dell’Esercito in Molise. Nella missiva scritta lo scorso 23 luglio il primo cittadino aveva segnalato la presenza di circa 70 ungulati nelle campagne del suo paese. Alcuni si erano spinti anche in un’abitazione privata danneggiando le auto in sosta e spaventando la proprietaria che si era rifugiata nella propria vettura.

Probabilmente è lo stesso branco segnalato anche oggi (13 agosto): sono trascorse tre settimane, ma non c’è traccia nè dell’Esercito nè di ogni altro tipo di intervento per arginare la presenza dei cinghiali in Molise nonostante la diffusa preoccupazione degli agricoltori e i timori dei cittadini. E chissà se sono entrate in azione le “squadre specializzate” per catturare questi animali, secondo la strategia pianificata proprio in Prefettura.