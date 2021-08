Il maltempo annunciato dagli esperti del meteo è arrivato con maggiore intensità del previsto, abbattendosi nella zona interna costiera nella serata di oggi con raffiche impetuose e una pioggia torrenziale, che in breve ha causato allagamenti di scantinati e garage e ha trasformato le strade in fiumi di fango e detriti mentre scariche elettriche violente accendevano il cielo della notte.

Diverse le chiamate al 115, impegnato in numerosi interventi nell’area del BassoMolise. Problemi di viabilità sono stati segnalati soprattutto tra Termoli, Guglionesi e Larino intorno alle ore 21, quando la forza del vento ha raggiunto l’intensità massima. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati in quella che a tratti è sembrata una vera tempesta, con salti di corrente elettrica che hann innescato blackout brevi. Qualche disagio più lungo, in quanto a interruzione di elettricità, c’è stato a Guglionesi, dove la corrente è mancata per oltre mezz’ora nel paese vecchio.

Rami spezzati, perfino un albero caduto in via Bari, a Guglionesi, comune che dopo gli incendi devastanti ora fa i conti con i danni da maltempo in quella che chiaramente è una estate di estremi climatici, peraltro come era stato in qualche modo pronosticato dai meteorologi.

E sempre a Guglionesi c’è da annoverare una triste strage di passerotti nel centro abitato causata dal vento fortissimo che ha scaraventato dagli alberi gli uccellini, lasciandone decine senza vita sulla strada. Le ragazze dell’associazione Zampe nel Cuore, sempre presenti malgrado le condizioni davvero impossibili della serata, hanno fatto un piccolo grande miracolo provando a salvare decine, mettendoli in vasi riparati nell’attesa della quiete.

La grandine, temuta dagli agricoltori per la compromissione dei raccolti in un momento così delicato per le coltivazioni e dopo una lunghissima siccità, ha fatto la sua infelice comparsa nell’area di Petrella Tifernina, come documentato da un’immagine posata dal sindaco del paese Alessandro Amoroso.