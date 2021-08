Nozze d’oro per i coniugi Occhionero-Minotti

Infiniti auguri ai coniugi Occhionero-Minotti che oggi raggiungono l’agognato traguardo delle nozze d’oro. Cinquant’anni di matrimonio caratterizzati dall’impegno, dalla dedizione, dall’amore per i due figli, Donato e Luigi, e da tanto lavoro. Ettore Occhionero è infatti un imprenditore agricolo e sua moglie, Maria, è stata maestra d’asilo. Una passione, quella per i campi e per i bambini, che la coppia ha avuto nel lavoro così come nella vita.

Ad una coppia così affiatata e unita, esempio di vita e di coesione, vanno i migliori auguri da parte della famiglia Carmosino-Salvatore con i compari Luigi e Antonella che augurano loro una ancor più lunga vita matrimoniale sempre all’insegna dell’amore, del rispetto reciproco e dell’unità com’è stato finora e come sarà sempre!