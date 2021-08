Notte del Borgo Antico, 16esima edizione per la passeggiata notturna

Torna il 6 e il 7 agosto, a partire dalle 20,30, il tradizionale appuntamento con la Notte nel Borgo Antico, l’evento estivo organizzato dalla Pro Loco Frentana e patrocinato dal Comune di Montenero di Bisaccia che mira a riscoprire e valorizzare la zona antica del paese attraverso un viaggio nella cultura e nelle tradizioni locali.

“Siamo giunti alla sedicesima edizione della Notte nel Borgo Antico e della tradizionale passeggiata notturna lungo i vicoli del centro storico – dichiarano i vertici della Pro Loco Frentana – anche se quest’anno, nel rispetto delle normative anti-Covid, abbiamo ideato un percorso ridotto, che non comprenderà la zona della “Chiazz” e le bellissime via Regina Margherita e via Regina Elena, con le loro cantine colorate e i punti dedicati alla gastronomia.

Seppur in un periodo notoriamente delicato per l’organizzazione degli eventi pubblici, il nostro obiettivo resta quello di continuare a proporre iniziative utili a far conoscere il nostro territorio, in assoluta sicurezza e nel rispetto delle norme attuali. Tutti gli eventi in programma si svolgeranno rigorosamente all’aperto, anche se daremo l’opportunità a chi non ha mai visitato l’ex Frantoio Cremonese e il suo suggestivo tunnel, di accedervi indossando obbligatoriamente la mascherina.

Invitiamo quindi a consultare l’elenco delle iniziative inserite nel cartellone dedicato all’evento e vi aspettiamo a Montenero di Bisaccia il 6 e 7 agosto, lungo le vie del Borgo Antico”.