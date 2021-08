Il pomodoro molisano sta resistendo al caldo e alla siccità ma rischia di soccombere per la mancanza di manodopera. Braccianti agricoli ma soprattutto autotrasportatori che non ci sono e quindi camion che non arrivano per consegnare i pomodori alle industrie di trasformazione. Il prodotto rischia quindi di marcire nei campi.

È quanto sta succedendo in questi giorni anche nelle campagne del Molise, dove alla sofferenza di un’estate mai così dura in termini di mancanza di precipitazioni si stanno aggiungendo nuove criticità, un po’ le stesse denunciate qualche giorno fa al Corriere della Sera da un imprenditore di Salerno che segnalava la difficoltà a reperire 60 camionisti nonostante fosse pronto a pagarli 3mila euro al mese.

“La produzione si è ridotta di un 15% circa secondo i nostri soci” riferisce Maria Concetta Raimondo, presidente di Confagricoltura Molise. “Ciò è dovuto sia al caldo eccessivo che ad attacchi parassitari. Tuttavia il problema pesante è un altro”.

Secondo la numero uno dell’associazione di categoria “mancano camion e autotrasportatori per trasportare i carichi di pomodori dalle campagne molisane alle industrie di trasformazione. È un problema serio e di non facile soluzione perché chi produce è legato a chi vende. Se non ci sono autotrasportatori il carico non si fa e i pomodori restano a terra”.

Problema identico secondo Pasqualino Di Giulio, esperto imprenditore agricolo di Campomarino. “C’è grande difficoltà nella raccolta, non si trova manodopera. Mancano soprattutto i mezzi trasportatori e i pomodori restano fermi nei campi. In una giornata normale facevano 3-4 carichi di pomodori, oggi invece ne abbiamo fatto uno soltanto”. Chiaramente non è un problema molisano ma molto diffuso, anche perché il 70% del pomodoro molisano venduto alle industrie finisce verso la Campania, la parte restante in provincia di Foggia.

Proprio dal Gargano emerge il sospetto di molti agricoltori: dietro questa carenza di camionisti potrebbe esserci un gioco al ribasso delle aziende del settore. Sospetti che serpeggiano anche in Molise.

Tuttavia la motivazione della mancanza di lavoratori potrebbe essere duplice. “Un po’ per via del Covid – spiega Di Giulio – perché molti camionisti arrivano dall’Est Europa e non stanno venendo più in Italia. Un po’ perché c’è chi preferisce non rinunciare al Reddito di cittadinanza per fare un lavoro stagionale”.

Stessa spiegazione per Angelo Testa, imprenditore agricolo con terreni fra Termoli, Guglionesi e Petacciato. “Non troviamo manodopera visto che pure i lavoratori dell’Est preferiscono fare domanda per avere questo piccolo reddito e stare a casa. So che lo stesso problema c’è anche nell’edilizia”. Anche i soci di Confagricoltura riferiscono la stessa versione. “Molti di coloro che erano impiegati nel settore si sono accomodati col Reddito di cittadinanza”.

“La mancanza di manodopera non è solo sul pomodoro, ma anche sulla cipolla e sugli ortaggi. I ragazzi extracomunitari che venivano da noi a lavorare due mesi l’anno, regolarmente assunti, quest’anno mancano” riferisce Di Giulio.

Al di là del caso specifico e come già per il settore della ristorazione e della ricettività, potrebbe esserci anche il risvolto economico, di paghe ritenute non adeguate alla fatica che si fa sotto al sole in campagna, nonostante il decreto della Regione Molise per lo stop al lavoro nei campi dalle 12 alle 16 a causa del troppo caldo.

Afa e siccità hanno colpito anche il Basso Molise, ma qualche zona è andata meglio di altre. “Il problema della siccità lo hanno avuto soprattutto in Puglia”, spiega il direttore della Di Vaira, nota azienda a coltivazione biologica di Petacciato. “Qui a maggio le precipitazioni – ricorderete – sono state abbondanti e in ogni caso noi abbiamo campi di pomodori (25 ettari, ndr) irrigui”. D’altra parte viene confermato che qualche problema in effetti c’è stato. Perché il gran caldo ha fatto maturare velocemente il prodotto che ora bisogna raccogliere in fretta, pena il rischio che una parte vada a marcire nei campi. “Gli altri anni la ‘maturazione’ avveniva in maniera scaglionata e ciò ci permetteva un’organizzazione della raccolta diversa e più gestibile”.

“Noi abbiamo avuto una produzione normale, certo abbiamo lottato contro la siccità” osserva Testa, il quale da anni ha optato per conferire direttamente il prodotto alle industrie senza servirsi delle agenzie di autotrasporto.

Per coltivare il pomodoro l’acqua è fondamentale e dopo tanti disagi quest’estate le risorse idriche stanno funzionando, comprese quelle per l’irrigazione. “In annate così dure devi essere molto attento, sta facendo molto caldo e non piove. Noi in realtà abbiamo avuto qualche problema con quella pioggia abbondante e la grandine il 18 luglio a Petacciato e 20 ettari sono stati danneggiati. Ma ad esempio già a Guglionesi non ha piovuto e altrove è anche peggio”.

“A Campomarino ha piovuto l’ultima volta a inizio aprile, mentre nella zona di Larino un po’ d’acqua è arrivata. Io ho 53 anni e un’annata così non me la ricordo” afferma Di Giulio. “Siamo fortunati ad avere acqua irrigua a disposizione ma solo col tubicino non riesci a soddisfare la pianta”.

Risultato? “Il calo di produzione è del 20-30% per noi”. La qualità non dovrebbe risentirne ma è chiaro che più passa il tempo senza che il prodotto sia raccolto, più si rischia di aver un pomodoro molle.

Da questi fattori dipendono anche le oscillazioni del costo. “Il prezzo è sempre sui 10,5/11,5 euro al quintale” secondo Di Giulio. “La varietà tonda – dice Testa – è venduta a 10 euro al quintale, quella allungata a 11 euro. Parliamo di prezzi per le industrie”. Ma una tipologia differente ha già subìto un drastico calo di prezzo. “Sul ciliegino siamo scesi dai 24 euro al quintale a luglio agli 11 euro di adesso. È un abbassamento superiore al 50%”.

Difficilmente però queste criticità potranno avere ripercussioni sul prezzo alla vendita del prodotto finito dopo la lavorazione. Ma i molisani, dal canto loro, preferiscono ancora fare la salsa in casa, proprio in queste calde giornate d’agosto.

Intanto la Regione Molise, assieme a Puglia, Campania e Basilicata ha chiesto al ministro Patuanelli un urgente tavolo di lavoro per affrontare l’emergenza del settore, con strumenti ordinari e straordinari. L’obiettivo è “indennizzare le perdite di reddito degli agricoltori che hanno coltivato pomodoro destinato alla trasformazione industriale, oggetto di contratti stipulati tra organizzazioni di produttori e industrie di trasformazione”.