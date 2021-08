LUNEDI’ 2 Un lunedì ancora bollente, senza pioggia e sotto gli effetti di un insistente anticiclone africano. La nuova settimana inizia con tanto sole anche se in serata vedremo un po’ di nuvole di passaggio che poco o niente condizioneranno il contesto atmosferico. Le temperature saliranno fino a 33 gradi ma a destare maggiore preoccupazione sarà il vento che durante la giornata tenderà a rinforzarsi verso l’Adriatico. Una condizione che potrebbe favorire ancora gli incendi dopo una domenica drammatica in tutto il basso Molise e l’area costiera molisana.

MARTEDI’ 3 Cieli coperti e qualche temporale in questo martedì. Fin dalle prime ore del giorno avremo tanta nuvolosità e un po’ di precipitazione nella provincia di Isernia, asciutto il resto della regione dove le nubi non riusciranno a mutare il quadro che resta afoso, anche più delle 24 ore precedenti con punte di quasi 35 gradi in basso Molise e intorno ai 30 nel capoluogo dove pure si boccheggia. Un po’ di brezza insisterà solo sulle aree costiere dove le velature di passaggio della prima parte del giorno lasceranno il campo sgombro in serata riportando cieli stellati e luminosi.