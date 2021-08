Nel medagliere alternativo svetta il Molise

Se il medagliere delle Olimpiadi fosse basato sul numero di medaglie vinte dalle regioni europee rispetto al numero degli abitanti, il Molise sarebbe uno dei posti più vincenti in Europa.

L’European Data Journalism Network ha analizzato i vincitori delle medaglie olimpiche per regioni e non per paesi. Al momento la Lombardia è al primo posto in Italia con tredici medaglie. Al primo posto in Europa invece c’è l’Île-de-France, la regione di Parigi. Entrambe sono molto popolose, ecco perché è ancora più interessante confrontare il numero di medaglie con la popolazione delle regioni.

Se si tiene conto di questo indicatore, in Italia il primo posto va al Molise: la medaglia di bronzo conquistata da Maria Centracchio nella categoria fino a 63 kg di judo alle Olimpiadi di Tokyo vale un’incidenza di 3,3 medaglie ogni milione di abitanti, perché in Molise abitano 300mila persone. Come ha detto Centracchio dopo il bronzo: “Il Molise esiste, e mena forte”.