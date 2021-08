MERCOLEDI’ 11 Cieli velati o coperti aprono il mercoledì della settimana più calda dell’anno. L’hanno ribattezzata Lucifero questa persistente ondata di calore che giunge sull’Italia, specialmente al sud, dall’Africa. In Molise, anche oggi, temperature massime vicine ai 40 gradi specie nell’area matesina, venafrana e frentana. Campobasso avrà la sua bella dose di calura con punte di 33 gradi, Termoli un po’ più fresca con circa 30 gradi. Le nubi sparse che offuscheranno un po’ il cielo nella prima parte della giornata non porteranno alcuna precipitazione e sono destinate ad andare via presto lasciandoci una meravigliosa notte di cielo stellato.

GIOVEDI’ 12 Un giovedì dal cielo limpido e qualche grado in meno nella colonnina di mercurio renderanno un po’ più piacevole l’ennesima giornata da bollino rosso. Anche oggi tanta afa per l’anticiclone Lucifero che cammina di pari passo con un lungo periodo di siccità: due elementi pericolosissimi che potrebbero favorire nuovi incendi come ormai si sta verificando da settimane, specie in basso Molise ma non solo lì.