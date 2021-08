Sono passati esattamente quattro anni dalla posa della prima pietra e ora la grotta dedicata alla Madonna di Lourdes è pronta. Venerdì pomeriggio 13 agosto alle 18.30 sarà aperta ai fedeli e a quanti vorranno fare visita all’angolo immerso nel bosco di Corundoli e ispirato alla grotta del centro francese dove l’11 febbraio del 1858 apparve la Madonna alla piccola Bernardette.

Nell’agosto del 2017 con la cerimonia della posa della prima pietra, si dava inizio alla costruzione della grotta, andata avanti negli anni e oggi conclusa anche grazie al prezioso contributo dei cittadini e dei fedeli che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera. Venerdì 13 agosto alle 18.30 ci sarà lo svelamento della statua dedicata all’Immacolata Concezione nella grotta e la solenne benedizione del vescovo della diocesi di Termoli – Larino, monsignor Gianfranco De Luca.

“Immersa nella natura e nel verde di un bellissimo bosco – ha spiegato il parroco di Montecilfone, padre Franco Pezzotta – è un’oasi di pace, di silenzio e di preghiera, dove ti senti a contatto con Dio e con l’Immacolata. Invitiamo tutti a partecipare, e a condividere la gioia di questo evento storico per esprimere in maniera corale la gratitudine per questo dono mariano che appartiene non solo alla Chiesa diocesana, ma a tutta la Regione Molise“.

Il programma del pomeriggio prevede che alle 18 ci sarà l’accoglienza degli invitati e la recita del rosario, poi alle 18.30 lo svelamento e la benedizione dell’epigrafe e poi della statua con la benedizione del vescovo. Interverranno per il saluto il sindaco di Montecilfone Giorgio Manes, l’architetto Gianni Cravero che presenterà la relazione tecnica descrittiva dell’opera e il parroco. Sarà possibile inoltre seguire il rito in diretta streaming sul Canale e sulla pagina Facebook della diocesi di Termoli – Larino.