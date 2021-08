Una giornata dedicata per fare 300 vaccini ai residenti di Montenero di Bisaccia e Petacciato, oltre che altri comuni della zona. L’annuncio è giunto dal Comune di Montenero con un post Facebook ed è stato confermato anche dal sindaco di Petacciato.

“Mercoledì 11 agosto dalle ore 9 alle ore 16, i residenti a Montenero di Bisaccia aventi un’età pari o superiore ai 16 anni potranno vaccinarsi contro il Covid-19 presso il Poliambulatorio – Casa della Salute di Montenero di Bisaccia, previa registrazione sull’apposita piattaforma della Regione Molise.

Per questa giornata speciale, dedicata a chi non si è ancora vaccinato, l’Asrem ha messo a disposizione 300 dosi. Nella giornata di oggi, invece, pur essendo previste 150 dosi di vaccino da effettuarsi su altrettanti prenotati, è stata registrata un’affluenza minore, a causa di diverse persone che non si sono presentate all’appuntamento” si legge sulla pagina del Comune di Montenero.

Il problema principale è proprio questo: molti dei prenotati non si presentano e non danno alcuna comunicazione, anche quando magari hanno già ricevuto il farmaco anti Covid-19 in Abruzzo. L’iniziativa è volta quindi a sensibilizzare i prenotati a non lasciare il posto vacante o tuttalpiù a dare comunicazione dell’avvenuta vaccinazione per consentire quindi di convocare altre persone in attesa.

La sindaca Simona Contucci e l’omologo di Petacciato Roberto Di Pardo hanno specificato sempre via Facebook che “non c’è bisogno di ricevere sms, basta presentarsi l’11 agosto dalle 9,00 alle 16 presso la Casa della Salute di Montenero. 300 le dosi a disposizione, possono presentarsi tutti quelli che abbiamo compito dai 16 anni in su e che siano registrati sulla piattaforma regionale di adesione alla vaccinazione”.

Da rilevare che da un paio di giorni il paese al confine con l’Abruzzo è tornato covid free, dopo il focolaio registrato alla Casa di riposo Villa Santa Maria di Montenero che a fine giugno aveva fatto temere il peggio ma che è stata fortemente contenuta grazie soprattutto al fatto che gli ospiti della residenza avevano da tempo ricevuto il vaccino.