MoliseCinema, arriva Jasmine Trinca. Il programma della 5° giornata

Domani 7 agosto, ad aprire la serata, l’incontro con Jasmine Trinca che arriva al festival per la presentazione del libro “Jasmine Trinca. Uno sguardo altro”, a cura di Federico Pommier Vincelli e Federico Pedroni, quarto volume della collana editoriale di MoliseCinema, edito da Cosmo Iannone Editore. Ai curatori il compito di incontrarla sul palco. Arena del festival ore 19.30.

Per la sezione Paesi in lungo, Sous le cield’Alice di Chloé Mazlo con con Alba Rohrwacher sarà il quinto lungometraggio in concorso a Molisecinema in anteprima regionale. Un’opera prima molto originale, piena di fascino, che tratta la storia del conflitto libanese attraverso un amore, una famiglia e un approccio poetico e malinconico. Con Alba Rohrwacher che interviene in video collegamento. Arena del festival ore 21.30.

La proiezione sarà preceduta dal cortometraggio Being my mom di Jasmine Trinca con Alba Rohrwacher. Arena del festival ore 20.45.

Per i cortometraggi in concorso per la sezione Paesi in corto. Concorso corti internazionali, saranno presentati: O Cordeiro De Deus/The Lamb of God di David Pinheiro Vicente che arriva dal Portogallo; Winter Colours di Adrianna Wieczorek dalla Germania; Kubra di Mélanie Trugeon dalla Francia; Bracha di Aaron Geva e Mickey Triest da Israele; Pain di Anna Rose Duckworth dalla Nuova Zelanda. Cinema Teatro ore 17.00

A seguire per la sezione Percorsi. Concorso corti italiani, saranno presentati: Gas station di Olga Torrico; Accamòra di Emanuela Muzzupappa; Amarena di Alberto Palmiero; Il gioco di Alessandro Haber; Mila di Cinzia Angelini. Cinema Teatro ore 18.15

Per l’omaggio a Nino Manfredi la proiezione del film Pane e cioccolata di Franco Brusati con Nino Manfredi. Al centro del film le disavventure di un emigrato italiano in Svizzera. Il film, del 1973, ha vinto un premio ai Nastri d’Argento e 3 David di Donatello ed è stato premiato al Festival di Berlino. Cinema Teatro ore 11.00.

Tr gli eventi del festival in chiusura di giornata il live Lucio Dalla al cinema. Letture musicali di Liana Marino. Cinema Teatro ore 22.45.

Per i più piccoli il Laboratorio bambini con la proiezione di Come d’incanto di Kevin Lima. Una commedia sentimentale con Amy Adams e Patrick Dempsey. L’ingresso è riservato ai bambini al di sotto dei 12 anni. Prenotazioni: prenotazioni@molisecinema.it. CineCaradonio ore 17.00.

Per la sala virtuale di MoliseCinema su MYmovies, partner del festival, il pubblico interessato potrà accedere gratuitamente, previa registrazione, su www.mymovies.it/ondemand/molise-cinema/ e vedere a partire dalle 18.30 i corti internazionali della sezione Paesi in corto con la selezione della giornata. Dalle 19.30 l’incontro con Jasmine Trinca in diretta streaming e i corti italiani della sezione Percorsi con la selezione della Giornata dalle 21.30.

Per il pubblico in presenza prenotazione consigliata: www.prenotaunposto.it/molisecinema

Il Festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, è organizzato dall’Associazione MoliseCinema. Promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il patrocinio e il contributo del MIC – Direzione Cinema del Ministero della Cultura. Collaborano le aziende La Molisana, Dimensione, Biosapori, Fonte nuova, Di Fonzo, la Fondazione Caradonio Di Blasio, la cooperativa Koinè, la cooperativa Nardacchione, la LILT- Campobasso, Molise di mezzo.