Tre incidenti stradali: due sulla costa, l’altro nell’area matesina. Si è conclusa in maniera triste la calda e spensierata giornata di Ferragosto: diversi i feriti dei sinistri avvenuti nel giro di poco tempo l’uno dall’altro.

Il primo si è verificato alle 19, nei pressi del ristorante Villa Livia, sulla strada provinciale 51 che collega il Sinarca con Petacciato. Al chilometro 5.500 un’auto con a bordo tre giovani, che probabilmente stavano rientrando a casa dopo aver trascorso alcune ore in spiaggia, si è ribaltata e ed è finita fuori strada per cause che sono in corso di accertamento. La corsa della Mini Country man si è conclusa su un terreno che costeggia la carreggiata. Subito la richiesta di soccorso al 118 e ai vigili del fuoco.

Gli uomini del 115 di Termoli hanno soccorso gli occupanti dell’auto, che poi sono stati affidati al personale sanitario che si è subito accorto che le condizioni di due dei tre occupanti della vettura erano più preoccupanti: una ragazzina di 16 anni è stata trasferita urgentemente in ospedale dai volontari della Misericordia di Termoli. Al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo è stato trasportato anche un altro giovane, a cui è stato assegnato un codice 2 e che è stato soccorso dalla ambulanza India di Campomarino.

Mentre i vigili del fuoco di Termoli hanno messo in sicurezza l’auto e la zona interessata dall’incidente, la Polizia ha effettuato i rilievi per accertare le cause.

Invece il lungomare Cristoforo Colombo, molto trafficato dalle tante persone che hanno scelto di trascorrere il ferragosto in spiaggia, è stato teatro di un incidente che ha coinvolto un’automobile e una moto. Anche in questo caso è stato richiesto l’intervento del 118.

L’ultimo incidente nell’area matesina, all’altezza di San Polo Matese: una macchina è finita in una scarpata e il conducente della stessa è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco giunti sul posto. Lo stesso automobilista ha allertato il 115 intervenuto con due squadre da Campobasso.