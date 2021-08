Mercato all’ex Romagnoli: venerdì 20 i lavori per assegnare gli spazi ai commercianti

Da lunedì 23 agosto, come annunciato dall’amministrazione comunale, il Mercato di Corso Bucci a Campobasso sarà trasferito temporaneamente nell’area dell’ex Romagnoli. Una decisione nata all’indomani dell’approvazione, da parte della Giunta comunale, del progetto riguardante l’intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione di Corso Bucci, Corso Vittorio Emanuele e largo Crapsi.

Dunque, le bancarelle non saranno più per il momento dove siamo abituati a trovarle da anni ma qualche centinaio di metri più in là. Precisamente, si parla dell’anello sud, quello che confina con via Monsignor Bologna, per intendersi. Una collocazione temporanea fino all’ultimazione dei lavori.

Per consentire però lo svolgimento del Mercato nella nuova temporanea sede è necessario realizzare la segnaletica orizzontale per delimitare gli spazi da destinare agli operatori commerciali. Operazioni di realizzazione che si svolgeranno venerdì 20 dalle ore 7 fino al termine dei lavori: ci sarà l’istituzione del divieto di transito e di sosta nell’area interessata.