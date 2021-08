Momenti di paura ieri notte a Termoli per un albero che è precipitato sulla recinzione di una palazzina in via del Molinello. Il fatto è avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte nell’area che circonda il parco comunale ‘Girolamo La Penna’.

Un uomo residente in una delle palazzine di quell’area si è visto crollare vicino casa un albero ad alto fusto, caduto per la forza del vento che soffiava in quelle ore. L’uomo ha assistito al fatto dalla propria veranda e per fortuna non ha subito conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza l’area.