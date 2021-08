Il report settimanale

La curva dei contagi sembra aver iniziato la lenta discesa dopo aver superato il picco. Ancora in crescita invece i ricoveri. In Molise da due settimane il bilancio è sempre di 5 nuovi ingressi e, di contro, di 3 dimissioni. Un decorso in molti casi 'sprint'. Purtroppo dopo 52 giorni in regione c'è stato un nuovo decesso per Covid-19.