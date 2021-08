Magnolia, ecco il calendario delle amichevoli. Ritorna Federica Del Bosco

Ultimi giorni di vacanze in casa La Molisana Magnolia Basket Campobasso in vista della nuova stagione. Il team rossoblù, infatti, ha definito il raduno ed iniziato a programmare visite mediche, allenamenti ed amichevoli in vista del weekend del 2 e 3 ottobre, quando, nell’ambito dell’opening weekend predisposto dalla Lega Basket Femminile, ci sarà il via alla stagione.

Lunedì 23 agosto, dalle 17, la squadra si ritroverà sul parquet dell’Arena per fare conoscenza. Del gruppo non faranno parte le due statunitensi Robyn Parks (perché in arrivo a Fiumicino, giungerà a Campobasso in serata) e Reshanda Gray (impegnata con le New York Liberty nella Wnba) con anche altri elementi provenienti dall’estero che si aggiungeranno – complici le normative legate ai voli in tempo di pandemia – in corso d’opera. Per il resto, dal giorno successivo con i test fisici e le visite mediche, si entrerà nel pieno della stagione.

Inoltre è ritornata nel roaster l’argentina (di passaporto italiano) Federica Del Bosco. La giocatrice sudamericana, dopo un anno in patria, è pronta a dare nuovamente il suo contributo fatto di energia e realizzazioni alla causa rossoblù.

Definito poi il calendario delle amichevoli: prima uscita (probabilmente un test in famiglia) il 4 settembre all’Arena. Poi, tra il 10 e il 12 settembre, ci sarà la presenza alla sesta edizione del memorial ‘Francesco Passalacqua’ a Ragusa con le sfide, nell’ordine, contro le iblee padrone di casa il 10 e contro la Dinamo Sassari l’11 (chiuderà il triangolare il derby isolano il 12).

Nel fine settimana successivo del 18 e 19 settembre i fiori d’acciaio viaggeranno in Lombardia alla volta di Costa Masnaga per il memorial ‘Augusto Teli’, dove se la vedranno di sabato alle 20.45 Moncalieri nella seconda semifinale (la prima sarà tra Costa Masnaga e La Spezia) con, alla domenica, finalina alle 15.30 in caso di battuta d’arresto e finalissima, invece, alle 18 in caso di exploit.

Un possibile torneo all’Arena era nei disegni del club per il fine settimana del 25 e 26 settembre, tuttavia l’appuntamento con i preliminari di EuroCup ha al momento accantonato l’idea.

Domani, inoltre, ci sarà il sorteggio dell’Eurocup. “Per i tifosi rossoblù – spiegano dal club – ci sarà la possibilità di seguire tramite YouTube sul canale ufficiale della Fiba il sorteggio che interesserà il proprio team in uno dei sette preliminari della seconda conference (tredici i complessivi) in vista della regular season. Collegandosi al link https://youtu.be/4WOP9DkYbgM, sarà possibile domani (mercoledì 19 agosto), dalle 11, conoscere il destino delle rossoblù nella loro avventura europea.