Lupi, torna il difensore campobassano Magri. E Bontà firma il rinnovo

Ci sono due buone notizie per i tifosi del Campobasso calcio. La prima riguarda il rinnovo di Francesco Bontà, centrocampista e nella scorsa stagione capitano dei Lupi, che completa il reparto in cui già militano Ladu, Candellori e Tenkorang. L’unica new entry a centrocampo è Giunta, che ha segnato anche nell’amichevole contro l’Avellino di domenica 1 agosto. La firma di Bontà è stata ufficializzata dalla società nella tarda mattinata di oggi.

Inoltre nella formazione rossoblù a disposizione di mister Mirko Cudini c’è un quarto difensore centrale: si tratta di Kevin Magri, campobassano e giocatore che già in passato ha vestito la maglia dei Lupi.

L’intesa è stata comunicata dalla società questa mattina (3 agosto): “Il Campobasso annuncia l’accordo raggiunto con il difensore campobassano Kevin Magri. Il classe ’95 ha già vestito la maglia rossoblù nella stagione 2018/2019. Tante le presenze in serie C con diverse compagini tra cui Paganese, Taranto e Vicenza. L’ultima stagione nei professionisti l’ha vissuta lo scorso anno a Matelica dove ha contribuito al raggiungimento dei play off della squadra marchigiana. Per Magri è stato chiuso un contrattato annuale”.

Magri rafforza dunque il pacchetto difensivo che può contare già sulle prestazioni dei riconfermati Dalmazzi, Menna e Sbardella.