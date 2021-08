Lupi, riapre la campagna abbonamenti: disponibili 200 tessere tra curva e tribuna

Un supplemento di campagna abbonamenti, seppure per poche tessere. L’ha deciso la società del Campobasso che da domani, 24 agosto, ha deciso di riaprire i termini per la sottoscrizione di un massimo di ulteriori 200 tessere.

Torna così la campagna abbonamenti ‘Come Together’ per il campionato di Lega Pro 2021/22. Fino ad esaurimento, verranno messe in vendita duecento tessere così suddivise: 150 per settore Curva Nord, 50 per la Tribuna. La sottoscrizione può avvenire sia presso lo store ufficiale, in Corso Vittorio Emanuele II a Campobasso, sia online sul sito Postoriservato.

Obbligatoria la Wolf Card e c’è la possibilità di acquistare la maglia a prezzo scontato.

Ricordiamo che nel mese di luglio sono stati sottoscritti già oltre 900 abbonamenti. Dunque, sarà sicuramente sfondato il muro dei mille.

I PREZZI: 160 (120 il ridotto) in Curva Nord, 260 (210 ridotto) in Tribuna Laterale, 400 Tribuna Centrale e 700 (500 ridotto) Tribuna Vip.