Lupi, orgoglio e rammarico dopo la notte del Partenio. Il mister esalta il pari: “Chi ben inizia…”

Un pareggio ad Avellino alla prima in serie C è tanta roba. Da qualsiasi punto di vista lo si guardi. Il Campobasso gioca con personalità, senza paura, soffrendo il giusto e mordendo al momento opportuno. E per poco non ci scappava il colpaccio se l’arbitro non si fosse inventato un rigore. Per amore di verità, forse ce n’era uno in precedenza, ma nulla giustifica la possibile compensazione. Anzi, è un doppio errore.

È un Mirko Cudini soddisfatto quello che commenta a fine gara la prestazione e il risultato dei suoi: “C’è soddisfazione. Avevamo già pareggiato in amichevole con l’Avellino ma non valeva punti, questa volta sì. Fare risultato qui non era facile, ma siamo riusciti a conquistare un punto e resta un pizzico di rammarico perché il rigore era molto dubbio. Fermo restando che il risultato è giusto anche per il doppio palo colpito dall’Avellino nella stessa azione. Era importante partire bene, questo è un punto importante e abbiamo sperato anche di vincerla”.

Al tecnico sono piaciute due cose in particolare: “La voglia e il carattere. L’Avellino è una squadra strutturata, che ha mentalità, individualità. Noi abbiamo cercato di metterlo in difficoltà con fraseggi palla a terra: dobbiamo puntare sulla freschezza dei nostri giovani. Sappiamo quali sono le nostre qualità, ce la giochiamo”.

I rossoblù hanno sfornato un primo tempo quasi perfetto, concedendo poco o nulla (tolta la traversa di Kanoute) e pungendo in avanti. Soprattutto giocando la palla, come nello stile del trainer di Porto Sant’Elpidio. Ripresa più di sofferenza, con gli irpini proiettati in avanti alla ricerca del gol, altri due legni colpiti e pressione più costante. Ma sono stati i Lupi a passare grazie alla bella rete di Di Francesco, da poco entrato in campo.

Un gol che ha fatto esplodere gli oltre duecento tifosi presenti nel settore ospiti del Partenio. Supporto incessante, cori, applausi, ‘Campobasso spezzato’, esultanza. Una trasferta che sarà ricordata a lungo, anche perché la prima dopo 32 anni in terza serie.

L’ideale sarebbe ora sfruttare l’onda lunga del pareggio pesante di Avellino. Sabato sera, alle 20.30, a Selvapiana tornerà una sfida dal sapore speciale: quella al Taranto, rivale storico nel biennio 1999/2001. È stato importante partire bene, per le neopromosse l’entusiasmo è un ingrediente decisivo. Soprattutto nella prima parte della stagione.