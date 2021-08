Lupi, avvio di campionato in notturna: contro Avellino, Taranto e Monterosi si gioca alle 20.30

Sarà un avvio di campionato inedito per il Campobasso calcio: gli uomini allenati da Mirko Cudini giocheranno le prime tre gare in notturna, secondo quanto stabilito nel calendario stilato dalla Lega Pro che oggi (17 agosto) ha ufficializzato i dettagli sui giorni e sugli orari di inizio degli incontri.

Si scende in campo domenica 29 agosto alle 20.30 nella trasferta allo stadio Partenio-Lombardi contro l’Avellino allenato da mister Braglia. Sei giorni più tardi l’attesa sfida col Taranto: si gioca sabato sera, 4 settembre, sempre alle 20.30, in contrada Selvapiana a Campobasso. E’ la prima e attesissima partita davanti al pubblico del capoluogo per Bontà e compagni.

Inoltre domenica 12 settembre il match in esterna con il Monterosi Tuscia, formazione di Monterosi, in provincia di Viterbo.

Un trittico di partite impegnativo, da giocare tutto in notturna: la Lega pro probabilmente ha tenuto in considerazione anche le alte temperature registrate questa estate nel nostro Paese.

Infine, è iniziato il conto alla rovescia per la Coppa Italia: i rossoblù debuttano col Grosseto, nell’impianto toscano, sabato prossimo alle ore 21. I biglietti si possono acquistare on line, sul sito Ciaoticket. Il costo è di 10 euro per il settore ospiti.