Non è cambiato praticamente nulla dallo scorso anno su Corso Fratelli Brigida a Termoli. Dove anche quest’anno torna una vecchia e cattiva abitudine di qualche automobilista che davanti alle transenne che bloccano dalle 20 l’ultimo tratto del Secondo Corso della città adriatica, le spostano e procedono per scendere all’incrocio con via Roma, perché mancano i controlli. Incuranti di chi si trova a poche centinaia di metri.

Non solo infrangono una regola, già stabilita da tempo per cui di sera quel tratto di strada diventa pedonale, ma mettono anche in pericolo chi si trova a passeggiare al centro della strada – perché appunto pedonale – e chi si trova a cenare nei locali che sono sul marciapiede rischiando anche di investire chi è seduto al lato della strada ai tavolini dei locali.

Una vicenda che anche nelle serate estive degli anni precedenti si è verificata e che quest’anno è tornata senza nessuna remora e senza nessuna attenzione alle regole e ai presenti. Anche i turisti, arrivati da diverse parti d’Italia e d’Europa, come raccontano i ristoratori, si chiedono come mai possa verificarsi questo fenomeno, e si spaventano mentre sono a cena.

Ma la transenna aperta e chiusa, come una isola pedonale che appare e scompare magicamente in base alle esigenze, non è l’unica regola infranta in quella strada perché c’è chi, impavido e spavaldo, percorre quel tratto di strada a salire in scooter, ovvero in senso contrario rispetto al senso di marcia.