Ha preso il via da qualche giorno l’estate palatese ricca di appuntamenti che coinvolgono grandi e piccini. Dai primi giorni di agosto, sono stati tanti gli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale guidata dalla sindaca Maria Di Lena per i cittadini e per i tanti che tornano in paese per le ferie estive.

Dopo l’apertura del campo estivo, gli eventi dedicati alla ginnastica e all’aperitivo letterario con il libro di Rino Gaetano, spazio alla scoperta della natura domenica 8 agosto, con una mattinata dedicata alla passeggiata alla scoperta delle fontane di Palata, con un cammino incentrato sull’acqua. Insieme ai ragazzi del servizio civile e con il supporto del vigile Maurizio Marchetti, il gruppo di passeggiatori ha percorso gli otto chilometri intorno al paese.

Il 9 e il 10 agosto poi al campetto polivalente è andato in scena il torneo di bocce con una grande partecipazione, soprattutto dei bambini che hanno scoperto uno dei giochi antichi più apprezzato anche oggi.

Un pomeriggio poi dedicato ai bimbi di Palata, venerdì 13 agosto, con la presentazione del libro a loro dedicato “Libera e il Signor Lavoro”.

A raccontare la storia la sua autrice Flavia Fazi che ha catturato l’attenzione dei più piccoli che si sono ritrovati all’appuntamento, inserito all’interno del cartellone dell’estate palatese presentato dall’Amministrazione Comunale. A dare il via all’incontro la sindaca di Palata Maria Di Lena, che ha salutato i presenti e dato il benvenuto alla scrittrice, sottolineando l’impegno legato alla cultura dedicato quest’anno.

Curiosità, determinazione e desiderio: sono questi gli ingredienti contenuti all’interno del libro che insegna a far crescere i propri sogni e ad essere semplicemente se stessi. Il caldo pomeriggio non poteva che concludersi con un buon gelato, offerto a tutti i bambini presenti dalla Gelateria “Igloo”, a cui vanno i ringraziamenti del Comune, insieme a quelli alla casa editrice “Momo”, alla coordinatrice Michela dell’Arca di Noè e alle sue collaboratrici Chiara, Melania, Gemma e Giulia per l’ideazione e realizzazione della manifestazione.