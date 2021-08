L’ex bandiera del Termoli Corazzini torna in giallorosso: allenerà la Juniores

Una vecchia gloria del calcio termolese torna in giallorosso: è Marcello Corazzini, nuovo tecnico della Juniores del Termoli calcio.

“Con enorme piacere annunciamo un Termolese doc alla guida della nostra under 19. Ex calciatore di diverse società tra cui Brindisi, Savoia, Lodigiani, Catanzaro, Teramo ma soprattutto bandiera e capitano del Termoli. Tanta esperienza al servizio dei giovani che ha portato avanti negli anni nella scuola calcio Difesa Grande di Termoli” si legge in un post del club. Corazzini aveva chiuso l’esperienza da calciatore proprio a Termoli, prima di intraprendere la carriera da tecnico che oggi lo vede rientrare in giallorosso.

In giornata il club di Flaviano Montaquila ha annunciato inoltre che Franco Nardecchia sarà il nuovo segretario generale.