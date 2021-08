Ancora incendi e sempre allo stesso orario e al medesimo punto. Anche oggi pomeriggio 7 agosto al bosco Fantine di Campomarino si è verificato un incendio dopo le 18, come era stato denunciato solo poche ore prima dai titolari di alcuni dei camping che si trovano in quell’area è che tutti i giorni si trovano a far fronte a questo pericolo.

Foto 2 di 2



Ma il rogo nella zona del bosco è scoppiato quasi in contemporanea a un altro incendio, sempre a Campomarino ma più nell’area vicina a Termoli.

Attorno alle 18,10 infatti la squadra nella 115 è intervenuta infatti in contrada Buccaro per un incendio di vegetazione mista che ha sfiorato alcune abitazioni. Soltanto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse oltre fino alle abitazioni.

Si ripropone quindi l’esigenza di una maggiore prevenzione e soprattutto di controlli mirati per cercare li capire se, come sembra molto probabile, c’è qualcuno che appicca il fuoco in punti specifici creando enormi rischi per la collettività.

Oltre a quelli di Campomarino, la giornata di oggi è stata caratterizzata da altri incendi, in particolare quello in tarda mattinata in zona Sinarca a Termoli, ma anche nell’area dell’ex Zuccherificio, a San Martino e a Rotello. Purtroppo le previsioni meteo per domani annunciano vento di garbino, il migliore alleato dei piromani.