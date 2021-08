Lastre chiodate per forare le gomme delle auto in via Mario Milano

Incredibile a Termoli, in via Mario Milano, nota in città anche come la “Salita del Panfilo”. Nei giorni scorsi e in modo particolare durante la sera e le ore notturne alcuni automobilisti autori di questa segnalazione si sono imbattuti in lastre chiodate disseminate ai lati della strada con l’intento, evidente, di forare le gomme delle auto dissuadendo così dal parcheggiare.

Potrebbe trattarsi di un escamotage messo in campo da qualche residente per evitare di occupare parcheggi. Un’azione dai risvolti criminali e con la precisa volontà di arrecare un danno agli automobilisti che lasciano le vetture in sosta lungo quella strada del centro, che collega il lungomare alla stazione ferroviaria e al corso principale della città.

“L’altro giorno un mio amico è stato costretto a toglierne circa una decina, fortunatamente si è accorto che sotto le gomme della sua auto e di auto parcheggiate vicino erano state piazzate queste lastre chiodate”, la cui funzione è la stessa dei classici chiodi da cantiere che in altri casi, come racconta la cronaca nazionale, sono stati piazzati sotto gli pneumatici.

Non è l’unico caso quello denunciato dal cittadino: diversi hanno riscontrato lo stesso problema nei giorni scorsi nella medesima strada, cioè barre di metallo con denti acuminati sistemate in maniera strategica per il danneggiamento degli pneumatici delle macchine in transito o in sosta. Al momento nessuna ipotesi specifica, l’unica cosa da fare è stare attenti e segnalare alle forze dell’ordine.