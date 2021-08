Una nuova domenica di fuoco in Molise. Un vasto incendio ha interessato dalle prime ore del pomeriggio e fin dopo le 18 di oggi il territorio di Larino, sulla ss 647, la Bifernina. La strada, in prossimità di quel tratto, è stata temporaneamente chiusa al traffico ma – rende noto l’Anas – ora è stata riaperta.

Intorno al chilometro 65, nei pressi del Ponte dello Sceriffo, è divampato un incendio che ha divorando la vegetazione al lato della carreggiata e che ha creato problemi alla viabilità, con disagi alla circolazione per via del fumo. Al lavoro per estinguere il rogo quattro squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso più una di volontari.

Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine, sul posto si è recato anche il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione che è avvenuto poco dopo le 18. “La strada è completamente riaperta e il traffico è al momento regolare”. In tempo per il rientro dei tanti che si sono spostati (specie sulla costa) per il Ferragosto.

Non è stato l’unico incendio divampato oggi, giornata di temperature ancora roventi. Tanti i piccoli focolai che i vigili del fuoco si sono trovati a fronteggiare. Uno di questi a Montecilfone, come ha reso noto il sindaco Manes.