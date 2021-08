LUNEDI’ 30 Un lunedì di sole e tanta stabilità ci attende: se il weekend si è dimostrato piuttosto incerto la nuova settimana parte tra auspici migliori grazie a una piccola rimonta dell’alta pressione che farà salire anche un po’ le temperature. Per oggi il tempo sarà bello e soleggiato ovunque con valori massimi che andranno poco al di sopra dei 25 gradi. L’estate però è agli sgoccioli e nonostante questo tentativo dell’anticiclone africano le correnti più fredde di matrice nord atlantica sono sempre dietro l’angolo. Ma almeno oggi sarà una splendida giornata.

MARTEDI’ 31 Già da questo martedì l’ingerenza di aria più fredda guasterà in parte il tempo. Nulla di grave, per carità, l’anticiclone resiste e fa quello che può in questo scampolo d’estate ma una certa instabilità pomeridiana potrebbe portare qualche pioggia in serata in alto Molise. E forse anche debolmente lungo il litorale adriatico.