L’ambulatorio passa a un altro medico di base, trovata la soluzione per l’assistenza di 1500 cittadini di Guglionesi

L’ambulatorio della dottoressa Matilde Corvo, che andrà in pensione dal prossimo 6 settembre, passa in mano al dottor Cesare Pilone, medico di Montenero di Bisaccia che ha avuto l’assegnazione a Guglionesi in via definitiva. Si risolve così, ancora prima che le criticità si possano concretizzare, l’emergenza dell’assistenza sanitaria a Guglionesi, comune di 5200 abitanti dove nei giorni scorsi i cittadini hanno ha fatto presente, anche con denunce mediatiche, il rischio di incappare in un disservizio relativo a ben 1500 persone, fra le quali molti anziani e disabili.

È il sindaco Mario Bellotti a dare notizia della risoluzione della vicenda al termine di un incontro in videoconferenza con il direttore generale Asrem Oreste Florenzano e la dottoressa Giovanna Buono. “La buona notizia – spiega il primo cittadino a Primonumero – è che dal prossimo 6 settembre l’ambulatorio del medico di base sarà affidato a un dottore di Montenero di Bisaccia, e non è una soluzione provvisoria bensì definitiva. I pazienti della dottoressa Matilde Corvo potranno pertanto contare su un medico di base senza il disagio di dover cercarne un altro e senza necessità di recarsi presso gli uffici di Termoli per cambiare il medico condotto, dal momento in cui presso lo stesso ambulatorio saranno disponibili i moduli per la variazione che gli stessi pazienti potranno direttamente compilare. Ho avuto – conclude il sindaco Bellotti – garanzie in tal senso per evitare spostamenti e disagi”.

Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo rispetto alla possibilità che oltre un migliaio di guglionesani potessero restare, anche per qualche settimana o qualche mese, senza un medico prescrittore e senza la possibilità di avere un consulto in caso di problemi. Va ribadito infatti che gli altri medici di base che operano in paese sono al completo e non possono più accogliere pazienti.