Una vera e propria rigenerazione culturale, un’alta marea che promette di dare una sferzata di fresco alla vita culturale di Termoli e in particolare al suo borgo antico. Lo splendido scrigno di Largo Tornola diverrà una sala cinematografica d’eccezione ma tutto il Paese Vecchio sarà allestito e ospiterà varie mostre.

È in programma dal 13 al 14 agosto, infatti, il festival cinematografico Alta Marea, che avrà oggi 10 agosto la sua anteprima. Cinema e non solo: il festival infatti mescola la settima arte (cuore del progetto è il concorso di cortometraggi) con altre espressioni artistiche. “Odisseo ha trovato la sua isola in Termoli”, così il presidente dell’associazione Ettore Fabrizio ha esordito oggi nella conferenza stampa – tenutasi nella panoramica Torretta Belvedere all’entrata del Borgo – di presentazione della inedita manifestazione.

Un progetto, quello di Alta Marea, che si pone obiettivi ambiziosi ma che, viste le premesse, sembrano nondimeno realizzabili. Un punto di partenza, quello che andrà in scena nei prossimi giorni, foriero di altri eventi che potrebbero fare della cittadina adriatica una sorta di nuova, promettente, TermoliCinema. Gli organizzatori, che in una sera di gennaio hanno avuto l’illuminazione di portare un festival culturale di questo tipo nel borgo cittadino, sono già al lavoro per una edizione invernale cui seguirà, presumibilmente, una primaverile. “Non ci fermeremo qui”, la promessa.

Progetto sposato con entusiasmo anche dall’Amministrazione Comunale. Così l’assessore al Turismo e alla Cultura Michele Barile: “Abbiamo creduto in voi e abbiamo fatto bene. Vi faccio i miei complimenti per aver messo su questa manifestazione di spessore”. Vincente e apprezzato anche il proposito di destagionalizzare l’offerta culturale cittadina. “È forse quello che più ci serve”.

L’altissimo profilo della kermesse è testimoniato dalla provenienza internazionale dei registi che parteciperanno coi loro lavori cinematografici così come dalla qualità dai componenti della giuria. Tra questi ultimi ci saranno, solo per citarne alcuni, le attrici Angela Curri e Cristina Cappelli, il produttore e attore molisano Marco Caldoro, il pittore digitale della Disney Pierluigi Casolino (anche lui di Termoli), il regista e produttore Nicola Abbatangelo e il direttore della fotografia Michele D’Attanasio.

In prima fila tra gli organizzatori il giovane cineasta termolese Antonio De Gregorio, direttore artistico del festival. Oggi, al Lido Panfilo alle 18.30, ci sarà il prefestival in cui verranno presentati i libri ‘Being Janis’ (sulla figura indimenticabile di Janis Joplin) della termolese Marika Lucciola e ‘Ciak in Molise’ di Francesco Vitale. A seguire verrà proiettato il cortometraggio ‘Ritorno a casa’ del duo Antonio De Gregorio, appunto, e Mattia Marano, giovane regista campobassano.

Il 13 agosto partirà il festival vero e proprio che vedrà una serie di interessanti eventi collaterali. Tre le mostre in cartellone: una pittorica, una multimediale e una su cartelloni pubblicitari. Ad ospitarle (in entrambi i giorni dalle 18 alle 24) alcune tra le vie più caratteristiche del Borgo: via Duomo, via San Pietro e via Vescovo Pitirro. Quella ‘autoctona’, sapientemente pensata e realizzata (con interviste a persone termolesi) dalle giovanissime Chiara Tuttolani e Adele Sorressa, si chiama ‘Tutti sapranno’ e sarà profondamente legata al tema dell’identità di questo borgo marinaresco.

Spazio anche alla musica con il concerto venerdì (alle 23) in Vico Tornola della giovane artista Giove.

Ma come detto il clou di Alta Marea sarà il concorso internazionale di cortometraggi. Oltre 100 le candidature arrivate da varie parti d’Europa e del mondo (Spagna, Argentina, Iran solo per citarne qualcuno). 14 i prodotti artistici selezionati, che verranno proiettati in Largo Tornola nelle due serate a partire dalle 21. “Anche nelle premiazioni vedremo una grande varietà: di Paesi, di temi e di generi”. I premi, con il logo del festival che sarà una sorpresa nella sorpresa, andranno al Miglior Film, alla Miglior Regia, al Miglior Attore e alla Migliore Attrice, nonché alla Miglior Fotografia.

E poi, per tutti i film esclusi dalla finalissima, prossimamente ci sarà il festival Fuori Alta Marea, che toccherà San Martino in Pensilis, Agnone e altre realtà molisane.

La qualità dei film non è in discussione, così come la estrema eterogeneità di stili e contenuti. “Bisogna imparare un nuovo linguaggio e questo festival ci aiuterà a farlo”, così il giovane De Gregorio parlando del prodotto artistico-cortometraggio.

Gli eventi di Alta Marea sono gratuiti ma, per partecipare alle serate in Largo Tornola, sarà necessaria la prenotazione informatica (clicca qui) e il possesso del Green Pass.

Un evento definito come una sorta di palingenesi, che segna un rinnovamento – promosso peraltro da ragazze e ragazzi giovanissimi – per la cultura cittadina. “Siamo orgogliosi di portare arte e cultura in un periodo così difficile”, le parole di Nicola Marzoli. Una nuova ‘caparbia’ avventura, una sperimentazione che si nutre di simboli legati al territorio termolese e che con questo connubio getta le basi per un nuovo futuro.