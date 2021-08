La classe quinta A del Geometri di Termoli che si è diplomata nel 1991 si è riunita ieri 11 agosto per una serata insieme dopo 30 anni. “È stato un momento di amarcord bellissimo perché per un attimo si è tornati a quei momenti di sana goliardia e spensieratezza e abbiamo rivissuto insieme la complicità che ci legava all’epoca ma che abbiamo scoperto non essere mai andata via. Sono passati 30 anni ma ieri è stato come fosse trascorso solo un attimo”.

Così racconta uno di loro dopo aver partecipato alla riunione a cui hanno voluto essere presenti anche persone che ormai vivono lontani da Termoli, chi a Roma, chi addirittura in Trentino. A un certo punto qualcuno ha proposto di fare una chiamata in video a un professore di topografia che nonostante fosse in ferie fuori regione ha accettato l’invito per porgere un saluto a tutti i presenti.

Un ringraziamento da parte di chi era presente “all’organizzatore Elvio Muretta perché con grande pazienza ha reso possibile questo incontro. In tempi di Covid in cui le persone sono costrette ad allontanarsi le une dalle altre, ieri siamo riusciti a creare un momento quasi impensabile soltanto alcuni mesi fa”.