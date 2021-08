La tribute band di Mina ‘infiamma’ il pubblico. Pienone a Largo Santa Chiara

Tempo di raccolta

La produzione è calata quasi ovunque per il lungo periodo di siccità ma a pesare maggiormente in Molise è la carenza di braccianti e ancor di più di autotrasportatori. “Restiamo per giorni in attesa di camion che non arrivano”. Intanto la Regione Molise, insieme ad altre, ha chiesto al Ministero un urgente tavolo di lavoro per affrontare l'emergenza