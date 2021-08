Bagnasciuga pieno di residenti e turisti, partite a beach volley o racchettoni, tintarella accarezzati da un venticello finalmente rinfrescante e immancabili bagni in mare: la spiaggia di Termoli si presenta in forma smagliante sotto i raggi di un sole caldo ma non afoso. La perturbazione atlantica che ieri sembrava voler annunciare pioggia e che ha fatto precipitare di parecchi gradi la colonnina del mercurio ha lasciato il BassoMolise cedendo il passo a un clima mite e piacevole, ben diverso dall’ondata di calore torrido che ha segnato le ultime settimane in modo pressochè continuativo.

Soddisfazione e sollievo fra i numerosi turisti che stanno trascorrendo le vacanze a Termoli, meno gratificante invece la situazione per quegli agricoltori che auspicavano un po’ di pioggia in una stagione ad elevata siccità. In ogni caso gli esperti meteo hanno avuto ragione: la perturbazione è durata poco e il caldo dell’anticiclone africano è ancora dietro lontano, anche se verosimilmente non raggiungerà più le temperature roventi dei giorni scorsi.